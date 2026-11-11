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Ankara'da doğal gaz hattındaki patlamanın ardından alevler yükseldi

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Ankara'da doğal gaz hattındaki patlamanın ardından alevler yükseldi Haber Videosunu İzle
Ankara'da doğal gaz hattındaki patlamanın ardından alevler yükseldi
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Ankara'nın Altındağ ilçesinde belediye ekiplerinin yol çalışması sırasında iş makinesinin doğal gaz boru hattına zarar vermesi sonucu patlama meydana geldi. Patlamanın ardından çıkan yangına ekiplerin müdahalesi sürüyor.

Ankara'nın Altındağ ilçesinde Hacı Bayram Bulvarı'nda belediye ekiplerinin yol çalışması sırasında iş makinesinin doğal gaz boru hattına zarar vermesiyle patlama ve yangın çıktı. İtfaiye, doğal gaz arıza, sağlık ve polis ekiplerinin yangına müdahalesi sürerken ilk belirlemelere göre can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı.

BULVARDA YANGIN ÇIKTI

Olay, Hacı Bayram Bulvarı'nda meydana geldi. Yol çalışması yapan iş makinesinin doğal gaz boru hattına zarar vermesiyle önce patlama sesi duyuldu, ardından yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, doğal gaz arıza, sağlık ve polis ekipleri dahil ilgili ekipler yönlendirildi.

YANGINA MÜDAHALE SÜRÜYOR

Yaklaşık 1,5 saat önce meydana gelen olayın ardından ekiplerin yangına müdahalesi sürerken, bölgedeki alevlerin yükselmeye devam ettiği görüldü. Olayda ilk belirlemelere göre can kaybı ya da yaralanma yaşanmadığı öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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