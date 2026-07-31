Altınköy Açık Hava Müzesinde "10. Hasat Şenliği" düzenlendi

Altındağ Belediyesince Altınköy Açık Hava Müzesi'nde düzenlenen Hasat Şenliği'nin 10'uncusu başladı.

Altınköy Açık Hava Müzesi'nde gerçekleştirilen programa, Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki, TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti Ankara Milletvekili Fuat Oktay, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri, milletvekilleri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği şenlik, Tiryaki'nin, köy meydanında geleneksel yöntemlerle tırpan bilemesiyle başladı.

Program kapsamında, harmanda ekinlerin tanelerini sapından ayırmak için kullanılan düven yöntemiyle buğdaylar ayıklandı. Daha sonra atların sırtına yüklenen buğdaylar su değirmenine taşındı. Değirmende elde edilen un, taş fırında ekmeğe dönüştürüldü. Pişirilen ekmekler, şenliğe katılan vatandaşlara ikram edildi.

Şenlikte ayrıca çarık yapımı, halı dokuma, ahşap oyuncak gösterisi, bakır işlemeciliği, kaligrafi sanatı ve kukla gösterisi gibi geleneksel el sanatları ile kültürel etkinlikler de ziyaretçilerden ilgi gördü.

31 Temmuz'da başlayan Hasat Şenliği, 2 Ağustos'a kadar ziyaretçilerini ağırlamaya devam edecek.

Kaynak: AA