Haberler

Altınköy Açık Hava Müzesinde "10. Hasat Şenliği" düzenlendi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Altındağ Belediyesince Altınköy Açık Hava Müzesi'nde düzenlenen Hasat Şenliği'nin 10'uncusu başladı.

Altındağ Belediyesince Altınköy Açık Hava Müzesi'nde düzenlenen Hasat Şenliği'nin 10'uncusu başladı.

Altınköy Açık Hava Müzesi'nde gerçekleştirilen programa, Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki, TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti Ankara Milletvekili Fuat Oktay, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri, milletvekilleri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği şenlik, Tiryaki'nin, köy meydanında geleneksel yöntemlerle tırpan bilemesiyle başladı.

Program kapsamında, harmanda ekinlerin tanelerini sapından ayırmak için kullanılan düven yöntemiyle buğdaylar ayıklandı. Daha sonra atların sırtına yüklenen buğdaylar su değirmenine taşındı. Değirmende elde edilen un, taş fırında ekmeğe dönüştürüldü. Pişirilen ekmekler, şenliğe katılan vatandaşlara ikram edildi.

Şenlikte ayrıca çarık yapımı, halı dokuma, ahşap oyuncak gösterisi, bakır işlemeciliği, kaligrafi sanatı ve kukla gösterisi gibi geleneksel el sanatları ile kültürel etkinlikler de ziyaretçilerden ilgi gördü.

31 Temmuz'da başlayan Hasat Şenliği, 2 Ağustos'a kadar ziyaretçilerini ağırlamaya devam edecek.

Kaynak: AA
İspanya Başbakanı Sanchez, göçmen kriziyle ilgili sessizliğini bozdu

Kaos büyüdü, Başbakan bölgeye gidip dünyaya seslendi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yürek burkan görüntü! Yüzlercesi araçların altında ezilerek can verdi

Yürek burkan görüntü
Eda Ece gözyaşları içinde özür diledi: Haddimi aştım

Gözyaşları içinde özür diledi: Haddimi aştım
Berna Laçin, Ahbap soruşturması kapsamında ifade vermek için adliyeye geldi

Ahbap soruşturmasında Berna Laçin adliyede: “Ben de merak ediyorum”
İtalyan moda ikonundan olay Türkiye paylaşımı: Daha önce hiç…

İtalyan moda ikonundan olay Türkiye paylaşımı: Daha önce hiç…
Dünya Şampiyonu'nun golcüsü tatil tercihini Antalya'dan yana kullandı

Dünya Şampiyonu oldu soluğu tatil cenneti ilimizde aldı
Meydan savaşı gibi kavga: Sopaları kılıç, taşları ok gibi kullandılar

Böylesini görmediniz: Sopaları kılıç, taşları ok gibi kullandılar
Demirtaş, Narin Güran dosyasını inceledi: Suç işlediği kanıtlanan tek isim...

Demirtaş, Narin dosyasını inceledi: Suç işleyen tek isim...