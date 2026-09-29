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Ankara Altındağ'da park tartışmasında 2 lastik patlatıldı, 1 şüpheli tutuklandı

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Ankara Altındağ'da park tartışmasında 2 lastik patlatıldı, 1 şüpheli tutuklandı
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Ankara Altındağ'da park yeri nedeniyle çıkan tartışmada bir otomobilin 2 arka lastiği patlatıldı. Olay cep telefonuyla görüntülenirken, kimliği tespit edilen şüphelilerden biri yakalanıp tutuklandı; diğerlerini yakalama çalışmaları sürüyor.

ANKARA'da park yeri nedeniyle çıkan tartışmada bir otomobilin lastikleri patlatıldı. Olay cep telefonuyla görüntülenirken, yakalanan şüphelilerden 1'i tutuklandı.

Altındağ ilçesinde bir sürücü ile sokaktan ayrılmasını isteyen 3 kişi arasında tartışma çıktı. İddiaya göre; aracını bulunduğu yerden çıkarmayacağını belirten sürücü, tehdit ve hakarete maruz kaldı. Tartışmanın ardından aracın 2 arka lastiği patlatılırken; o anlar cep telefonuyla görüntülendi. Çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro ekipleri, olayın yaşandığı yerin amacı dışında otopark olarak kullanıldığını belirledi. Kimliği tespit edilen şüphelilerden biri, yakalandı. Şüpheli işlemleri sonrası tutuklanırken, diğerlerini yakalama çalışmaları sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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