Ankara Altındağ'da manav esnafı arasında sopalı kavga polis müdahalesiyle son buldu

Ankara Altındağ'da manav esnafı arasında sopalı kavga polis müdahalesiyle son bulduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Ankara Altındağ'da Önder Mahallesi'nde manav esnafı arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışma sopalı kavgaya dönüştü. İhbar üzerine çok sayıda polis sevk edildi; yaralanan olmazken kavga polis müdahalesiyle son buldu, o anlar kameraya yansıdı.
Ankara'nın Altındağ ilçesinde, manav esnafı arasında çıkan sopalı kavga cep telefonu kamerasına yansıdı.
Alınan bilgilere göre, Önder Mahallesi'nde manav esnafı arasından henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma sopaların kullanıldığı kavgaya dönüşürken, ihbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olayda yaralanan olmazken, kavga polis müdahalesi ile son buldu. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı