AFGANİSTAN HABERLERİ

Afganistan - Dün

Ödülünü Cengizhan Kaya'nın elinden alan Yılmaz, Malatya'da uluslararası katılımlı organizasyonların yapılmasının, şehrin hafızasında yer edinmesi açısından önemli olduğununu altını çizerek, şunları kaydetti: "AA Kültür Sanat Haberleri Editörlüğünün 5 yılık bir geçmişi var. Bu ödülü de ekibim adına alıyorum. AA, hem yerel hem ulusal hem de uluslararası medya ağını birbirine bağlayarak, bize Türkiye için dünyada kültürel bir marka değeri oluşturma anlamında müthiş bir çaba sarf etme imkanı veriyor." "20 yaş altı, 'Burada ne var?' diye bakıyorsa, akşam olmamış demektir" "Yaşamımıza Değer Katanlar Onur Ödülü"ne layık görülen Hayati İnanç, kültürel mirastan uzaklaşıldığı için yoksulluk çekildiğini belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü: "Buna üzülmemek mümkün değil tabii ama böyle organizasyonlarla anlayışla karşılaştığımız için zaten var olan hayret ve ümidim, neşem artıyor. Bugüne kadar hep ustalarımızdan klasik şairlerimizden örnekler vererek onların mesajlarını uygun bir dille gençlere aktarmaya çalıştım ve çalışıyorum. Bakıyorum dinleyenlerin çoğunluğu 20 yaşın altında. İşte bu benim ümidimi artırıyor. Bu yaş grubu, eğer dönüp bakıyorsa 'Burada ne var?' diye, henüz akşam olmamış demektir." "Dizi ve Sinemaya Emek Ödülü"nü alan Muhammed Cangören, kayısı diyarı Malatya'da olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Ben 1982'de, Afganistan'dan Türkiye'ye geldiğimde, yurdumuzun muhteşem şehri Gaziantep'e yerleştim.