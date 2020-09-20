AFGANİSTAN HABERLERİ

Afganistan - Bugün
TİKA'dan Afganistan'daki yetimhaneye destek
Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) Mezar-ı Şerif Ofisi, Afganistan'ın kuzeyindeki Sar-i Pul Vilayeti Yetimhanesine donanım desteği sağladı.
Afganistan - Dün
Afganistan'da Taliban üssüne hava saldırısı
Afganistan'da Taliban'a ait üsse hava saldırısı düzenlendi.
Afganistan - Dün
Son Dakika: Afganistan'da bombalı saldırı: 1 ölü, 5 yaralı
Son dakika haberi... Afganistan'ın kuzeyindeki Belh vilayetinin merkezi Mezar-ı Şerif kentinde düzenlenen bombalı saldırıda bir kişi hayatını kaybetti.
Afganistan - Dün
Van'da 87 düzensiz göçmen yakalandı
Kontrollerde 64 Afganistan, 9 Pakistan, 2 İran, 12 Bangladeş uyruklunun yurda yasa dışı yollardan girdikleri belirlendi.
Afganistan - Dün
"Baştürk Cam Altın Kayısı Ödülleri" sahiplerini buldu
Ödülünü Cengizhan Kaya'nın elinden alan Yılmaz, Malatya'da uluslararası katılımlı organizasyonların yapılmasının, şehrin hafızasında yer edinmesi açısından önemli olduğununu altını çizerek, şunları kaydetti: "AA Kültür Sanat Haberleri Editörlüğünün 5 yılık bir geçmişi var. Bu ödülü de ekibim adına alıyorum. AA, hem yerel hem ulusal hem de uluslararası medya ağını birbirine bağlayarak, bize Türkiye için dünyada kültürel bir marka değeri oluşturma anlamında müthiş bir çaba sarf etme imkanı veriyor." "20 yaş altı, 'Burada ne var?' diye bakıyorsa, akşam olmamış demektir" "Yaşamımıza Değer Katanlar Onur Ödülü"ne layık görülen Hayati İnanç, kültürel mirastan uzaklaşıldığı için yoksulluk çekildiğini belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü: "Buna üzülmemek mümkün değil tabii ama böyle organizasyonlarla anlayışla karşılaştığımız için zaten var olan hayret ve ümidim, neşem artıyor. Bugüne kadar hep ustalarımızdan klasik şairlerimizden örnekler vererek onların mesajlarını uygun bir dille gençlere aktarmaya çalıştım ve çalışıyorum. Bakıyorum dinleyenlerin çoğunluğu 20 yaşın altında. İşte bu benim ümidimi artırıyor. Bu yaş grubu, eğer dönüp bakıyorsa 'Burada ne var?' diye, henüz akşam olmamış demektir." "Dizi ve Sinemaya Emek Ödülü"nü alan Muhammed Cangören, kayısı diyarı Malatya'da olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Ben 1982'de, Afganistan'dan Türkiye'ye geldiğimde, yurdumuzun muhteşem şehri Gaziantep'e yerleştim.
Afganistan - Dün
Maarif Okullarında 2020-2021 eğitim ve öğretim dönemi başladı
Maarif Okullarından yapılan açıklamaya göre, dünyanın dört bir yanında eğitim faaliyeti yürüten Türkiye Maarif Vakfına bağlı aralarında Kosova, Afganistan, Burundi, Ekvator Ginesi, Macaristan, Mali, Pakistan ve Romanya'nın bulunduğu ülkelerdeki okullarda, koronavirüs tedbirleri kapsamında uzaktan eğitimden yüz yüze eğitime geçilmesiyle birlikte, 2020-2021 eğitim ve öğretim dönemi açıldı.
Afganistan - Dün
Afganistan'da il şura başkan yardımcısı saldırı sonucu hayatını kaybetti
Afganistan'da Paktia vilayeti İl Şura Başkan Yardımcısı Ayub Gharwal'ın silahlı saldırı sonucu hayatını kaybettiği belirtildi.
Afganistan - Dün
Son Dakika: Afganistan'da bombalı saldırı: 1 ölü
Son dakika haberleri... Afganistan'ın kuzeyindeki Belh vilayetinin Dehdadi ilçesinde bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda 1 güvenlik görevlisi hayatını kaybetti.
Afganistan - Dün
Doha'daki Afganistan barış görüşmeleri: Bir kadın muhabirin Taliban'la mülakat deneyimi
Afganistan - Dün
Afganistan'da il şura başkan yardımcısı öldürüldü
Afganistan'ın Paktiya vilayeti İl Şura Başkan Yardımcısı Eyyub Gırval, uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti.
Afganistan - 18.9.2020
Trump, Kuveyt Emiri'nin oğlu ile görüştü
Afganistan'dan da askerlerini çektiklerini ve Taliban ile görüştüklerini belirten Trump, "Taliban çok sert, zeki ve üstün zekalı ama biliyorsunuz artık 19 yıl oldu ve onlar bile savaşmaktan yoruldu.
Afganistan - 18.9.2020
Başkentte 20 yabancı uyruklu yakalandı
Başkentte 17'si Afganistan, ikisi Pakistan ve biri Özbekistan uyruklu 20 göçmen yakalandı.
Afganistan - 18.9.2020
Son dakika haber... İstanbul'da göçmen kaçakçılığı operasyonu: 9 kişi tutuklandı
Afganistan - 17.9.2020
Taliban ile Afganlar arası müzakereler devam ediyor
Afganistan müzakere heyeti sözcüsü Nadır Nadıri, basına yaptığı açıklamada, görüşmeler başladığından bu yana müzakerelerin usulü, konusu ve sıralamasının üzerinde durulduğunu ve asıl konu üzerinde henüz müzakerelerin başlamadığını belirtti.
Afganistan - 17.9.2020
Afganistan'da Taliban saldırısında 20 güvenlik görevlisi öldü
Taliban militanlarının, Afganistan'ın doğusundaki Nangarhar vilayetinin Hisarek, Şirzad ve Hogyani ilçelerindeki asker ve polis karakollarına düzenlediği eş zamanlı saldırılarda 20 güvenlik görevlisi hayatını kaybetti.
Afganistan - 17.9.2020
Türk savunma sanayisi Güney Asya ülkeleriyle buluşacak
Pakistan, Bangladeş ve Afganistan'dan askeri heyetlerinin katılacağı fuarda, heyetler ve firmaların videokonferans yöntemiyle bir araya geleceğini belirten Kurt, katılımı beklenen askeri heyet sayısının 80'in üzerinde olduğunu bildirdi.
Afganistan - 16.9.2020
Son Dakika | Afganistan'da Taliban saldırısı: 6 ölü
Son dakika haberine göre Taliban militanlarının, Afganistan'ın kuzeyindeki Belh vilayetinin Çarkent ilçesindeki korucu karakoluna düzenlediği silahlı saldırıda 6 kişi hayatını kaybetti.
Afganistan - 16.9.2020
AB, Orta Asya'daki sınır güvenliği ve ticareti kolaylaştırma faaliyetlerine desteğini sürdürecek
Toplantıda alınan karara göre, AB, Orta Asya'daki sınır güvenliği ve ticareti kolaylaştırma faaliyetlerine desteğini sürdürecek olan BOMCA'nın 2020-2025 yıllarını kapsayacak 10'uncu uygulama dönemi için 21 milyon 75 bin avro mali destekte bulunacak. BOMCA'ya Afganistan da dahil edilecek.
Afganistan - 16.9.2020
Son dakika haberi! Afganistan'da bombalı saldırıda 2 sivil öldü
Gelen son dakika haberine göre Afganistan'ın kuzeydoğusundaki Tahar vilayetinde düzenlenen bombalı saldırıda 2 sivil hayatını kaybetti.
Afganistan - 16.9.2020
Konut satışları yıllık yüzde 54,2 arttı
Ülke uyruklarına göre en çok konut satışı İran vatandaşlarına yapıldı Ağustos ayında İran vatandaşları Türkiye'den 640 konut satın aldı. İran'ı sırasıyla 592 konut ile Irak, 366 konut ile Rusya Federasyonu, 156 konut ile Afganistan ve 154 konut ile Azerbaycan izledi.
Afganistan - 15.9.2020
Son dakika haber: Zarif, Afganistan Dışişleri Bakan Vekili'yle "Afganistan barış müzakerelerini" görüştü
Son dakika haberi: İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif ile Afganistan Dışişleri Bakan Vekili Muhammed Hanif Atmer, Taliban ile Afganlar arası müzakere sürecini görüştü.
Afganistan - 15.9.2020
İran Hükümet Sözcüsü'nden Trump'ın saldırı tehdidine tepki Açıklaması
ABD'nin sahte raporlara dayanarak Afganistan ve Irak'ı işgal ettiğini belirten Rebii, bunu "bölgenin ve dünya halklarının huzurunu bozmaktan başka hiçbir şeyi yansıtmayan bir Amerikan geleneği" olarak değerlendirdi.
Afganistan - 15.9.2020
Moria kampındaki yangınla ilgili 5 mülteci gözaltına alındı
Yunanistan polisi, Midilli adasındaki Moria kampında çıkan yangınla ilgili 5 mülteciyi gözaltına aldı. Yunanistan Vatandaşı Koruma Bakanı Mihalis Hrisohoidis, bir kişinin halen arandığını, gözaltına alınan şüphelilerin Afganistan kökenli olduğunu ve iltica başvurularının kabul edilmediğini söyledi.
Afganistan - 15.9.2020
Ankara'da hırsızlık yapan zanlı İzmir'de yakalandı
Ankara'da gerçekleşen soygun olayıyla ilgili aranan Afganistan uyruklu zanlı İzmir'in Ödemiş ilçesinde yakalandı.
Afganistan - 15.9.2020
İznik'ten Kn-95 ve cerrahi maske ihracatı
Günlük üretimlerinin Kn-95 maskede 200 bin, cerrahi maskede 1,5 milyon olduğunu dile getiren Avcı, şöyle konuştu: "Afganistan, Hindistan, Kuveyt, Suriye, Suudi Arabistan, Katar, Pakistan gibi başta olmak üzere 15-20 ülkeye sözleşme karşılığında ihracat yapıyoruz.
Afganistan - 15.9.2020
Yunanistan'ın Moria kampındaki yangına ilişkin şüpheli 5 sığınmacı gözaltına alındı
Yunan medyası, gözaltına alınan şüphelilerinin Afganistan kökenli olduğunu öne sürdü.
Afganistan - 15.9.2020
Albaraka Türk pazarlama kadrosunda üst düzey atamalar
2005 yılında Cidde'deki İslam Kalkınma Bankası'na katılarak Afganistan, Pakistan ve Sudan gibi ülkelerde proje yöneticiliği yaptı.
Afganistan - 15.9.2020
Kapılar açıldı, yabancılara konut satışı arttı
Bu yıl yabancılara konut satışı en çok yapılan iller ve rakamları şöyle sıralandı: "İstanbul 9 bin 596, Antalya 4 bin 107, Ankara 1482, Yalova 653, Bursa 643, Mersin 628, İzmir 508, Samsun 485, Sakarya 428, Muğla 399." Bu yıl Türkiye'den en çok konut alan ülkelerin vatandaşları ve rakamları ise şöyle: "İran 3 bin 808, Irak 3 bin 339, Rusya 1447, Afganistan 1111, Azerbaycan 700, Kuveyt 686, Çin 575, Ürdün 575, Yemen 610, Filistin 504, İngiltere 479.
Afganistan - 15.9.2020
"İslam İşbirliği Teşkilatından Kur'an-ı Kerim yakma provokasyonlarına tepki" haberimizde İİT...
İİT'nin, Afganistan'da yıllardır devam eden savaşı sonlandırmak amacıyla Taliban ile Afganlar arası müzakerelerin, 12 Eylül'de Katar'ın başkenti Doha'da başlamasını da memnuniyetle karşıladığını aktaran Hashmi, ülkede ve bölgede kalıcı barış ve istikrarı destekleyen her türlü girişimi desteklediklerini kaydetti.
Afganistan - 15.9.2020
Doğu Karadeniz'den 8 ayda 106,8 milyon dolarlık meyve ve sebze ihraç edildi
En az ihracat yapılan ülkeler ise Tanzanya, Afganistan ve Bahreyn oldu.
Afganistan - 15.9.2020
Son dakika haberleri: Dünya genelinde en az 366 gazeteci Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti
İtalya, Kamerun, Mısır, Guatemala ve El Salvador'da 3'er gazeteci, Afganistan, Güney Afrika Cumhuriyeti, Cezayir, Kolombiya, Endonezya, Nepal ve İsveç'te ise 2'şer gazeteci yaşamını yitirdi.
Afganistan - 15.9.2020
Afganistan'da bombalı saldırı: 1 ölü, 3 yaralı
Afganistan'ın doğusundaki Nangarhar vilayetinin merkezi Celalabad şehrinde düzenlenen bombalı saldırıda bir istihbaratçı hayatını kaybetti.
Afganistan - 15.9.2020
Afganistan'da Taliban, kaymakamın evine saldırdı: 2 ölü
Taliban militanlarının, Afganistan'ın Logar vilayetinin Baraki Barak ilçesi Kaymakamı Ahmad Veyis Abdulrahimzey'in evine düzenlediği silahlı saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti.
Afganistan - 15.9.2020
Konut satış istatistikleri
Ağustosta Türkiye'den İran vatandaşları 640, Irak vatandaşları 592, Rusya vatandaşları 366, Afganistan vatandaşları 156 ve Azerbaycan vatandaşları 154 konut edindi.
Afganistan - 15.9.2020
Ankara'da Afganistan uyruklu bir şahıs çelik kasayı jet taşı ile kesip 380 bin lirayı çaldı