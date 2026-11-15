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Hakkari'de operasyonda 15 Afgan göçmen yakalandı, 3 şüpheliden biri tutuklandı

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Hakkari'de göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında düzenlenen operasyonda, yasa dışı yollarla giren Afganistan uyruklu 15 kişi ve 3 şüpheli yakalandı. 15 düzensiz göçmen Van Geri Gönderme Merkezine teslim edilirken, adli makamlara sevk edilen 3 şüpheliden biri tutuklandı.

Hakkari'de polis ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucunda 15 düzensiz göçmen yakalandı.

Hakkari Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında operasyon gerçekleştirildi. Göçmen Kaçakçılığı (TCK 79) suçu kapsamında yürütülen çalışmalar sonucunda, Türkiye'ye yasa dışı yollarla giriş yaptığı belirlenen Afganistan uyruklu 15 kişi ile bu kişilerin sevkini gerçekleştiren 3 şüpheli yakalandı. Operasyon kapsamında yakalanan 15 düzensiz göçmen, gerekli işlemlerinin yapılması amacıyla Van Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

Adli makamlara sevk edilen 3 şüpheliden biri tutuklandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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