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Bayburt'ta göçmen kaçakçılığı operasyonunda 5 şüpheli yakalandı, biri tutuklandı

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Bayburt'ta göçmen kaçakçılığı operasyonunda 5 şüpheli yakalandı, biri tutuklandı
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Bayburt'ta son bir haftada göçmen kaçakçılığı ve insan ticaretiyle mücadelede 5 şüpheli yakalandı, biri tutuklandı. İdari işlemleri tamamlanan 2 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen, sınır dışı edilmek üzere Geri Gönderme Merkezi Müdürlüğüne teslim edildi.

Bayburt'ta son bir haftada göçmen kaçakçılığı ve insan ticaretiyle mücadele kapsamında düzenlenen çalışmalarda 5 şüpheli yakalanırken, şüphelilerden biri tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticaretiyle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen saha ve analiz çalışmalarında, yasa dışı yollarla ülkeye sokulmaya, barınmasına imkan sağlanmaya ve yasa dışı yollarla ülke dışına çıkarılmaya çalışılan 2 düzensiz göçmen tespit edildi. Olaylarla bağlantılı 2 şüpheli yakalanırken, bir şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Bununla birlikte yasal kalış hakkı bulunmayan 2 düzensiz göçmeni ülkeye sokmak, barınmasına imkan sağlamak ve yasa dışı yollarla ülke dışına çıkarmaya çalışan 3 şüpheli de yakalandı. Şüpheliler hakkında göçmen kaçakçılığı suçundan adli tahkikat başlatıldı.

Yasa dışı yollarla ülkeye giren 2 Afganistan uyruklu düzensiz göçmenin ise idari işlemleri tamamlanarak sınır dışı edilmek üzere Geri Gönderme Merkezi Müdürlüğüne teslim edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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