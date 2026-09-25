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Çanakkale Gökçeada açıklarında arızalanan bottaki 14 düzensiz göçmen kurtarıldı

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Çanakkale Gökçeada açıklarında arızalanan bottaki 14 düzensiz göçmen kurtarıldı
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Gökçeada açıklarında motor arızası nedeniyle sürüklenen fiber karinalı lastik bottaki 14 düzensiz göçmen kurtarıldı. Afganistan ve İran uyruklu göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezine teslim edildi.

Çanakkale'nin Gökçeada ilçesi açıklarında 14 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Gökçeada açıklarında düzensiz göçmenlerin olduğu fiber karinalı lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklenip yardım talebinde bulunması üzerine bölgeye sahil güvenlik gemisi "TCSG-308" sevk edildi.

Ekipler, bottaki 14 düzensiz göçmeni karaya çıkardı.

Afganistan ve İran uyruklu düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezine teslim edildi.

Kaynak: AA
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