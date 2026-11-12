Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Bolu'da şüpheli araçta 5 kaçak göçmen yakalandı, S.E. tutuklandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bolu'da şüpheli araçta 5 kaçak göçmen yakalandı, S.E. tutuklandı
Güncelleme:
Yorum yap
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bolu'da durdurulan şüpheli araçta, Türkiye'ye yasa dışı yollarla giriş yaptığı belirlenen Afganistan uyruklu 5 kaçak göçmen yakalandı. Göçmenler hakkında sınır dışı işlemleri başlatılırken, göçmen kaçakçılığı suçundan gözaltına alınan S.E. tutuklandı.

Bolu'da durdurulan araçta, Türkiye'ye yasa dışı yollarla giriş yaptığı belirlenen Afganistan uyruklu 5 kaçak göçmen yakalandı. Göçmenler hakkında sınır dışı işlemleri başlatılırken, göçmen kaçakçılığı suçundan gözaltına alınan S.E. tutuklandı.

Göçmen kaçakçılığı organizatörleri ve düzensiz göçle mücadele kapsamında çalışma yürüten Bolu Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Anadolu Otoyolu üzerinde şüpheli bir aracı durdurdu. Araçta yapılan aramada, Türkiye'ye yasa dışı yollarla giriş yaptığı belirlenen Afganistan uyruklu 5 kişi yakalandı. Kaçak göçmenler hakkında sınır dışı işlemleri başlatıldı.

Göçmen kaçakçılığı suçundan gözaltına alınan S.E. ise emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. S.E., çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Bu haber 35 sitede yayınlandı.
Kayseri’de bir kişi evinde ölü bulundu

Eve gelen arkadaşı korkunç halde buldu
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Emre Belözoğlu gelir gelmez biletini kesti! Yıldız isim yolcu

Bileti kesildi! Fener'de şok ayrılık
NASA astronot arıyor! Yıllık maaşı 8 milyon 262 bin TL

Astronot aranıyor! Maaşı servet değerinde
Doktor Pelin Pınar'ın ölümünde acı detaylar! Düşük yaptı, 10 gün sonra nişanlanacaktı

Doktor Pelin'in ölümünde acı detaylar! Sevgilisi anlattı
Beşiktaş'ın eski hocası Valerien Ismael Fransa'ya dönüyor! Yeni adresi Le Havre

Beşiktaş'ın eski hocası geri dönüyor! Yeni takımı şaşırttı
İsrail Genelkurmay Başkanı Zamir, Ürdün sınırında hazırlığı güçlendirme talimatı verdi

İsrail ordusundan sınırda hazırlık! Emir resmen verildi
Emre Belözoğlu kararını verdi! İlk hedef Arjantin'den

21 yaşındaki yıldızı istiyor, ama bir sorun var

Muğla'da hamile eşini iterek öldürdüğü gerekçesiyle ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alan sanığa tahliye42

Bu fotoğraf bir zamanlar çok tartışılmıştı! Tahliye edildi