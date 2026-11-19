Diyarbakır'da durdurulan tırda yapılan aramada 55 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen yakalandı.

Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğünce, "Göçmen Kaçakçılığı (TCK-79)" suçunu önlemeye yönelik 18 Kasımda çalışma gerçekleştirildi. Yapılan çalışmalar kapsamında Kırmasırt Mahallesi Mardin Yolu Diyarbakır istikameti TRT Jandarma Uygulama Noktası mevkiinde durdurulan tır içerisinde yapılan kontrollerde, 13 metrelik sal dorsenin tabanına profil demirler kullanılarak gizli bölme oluşturulduğu tespit edildi. Yüksekliği 1 metre, genişliği 2,5 metre olan, üst kısmı damlama boruları ile örtülü ve dışı çadırla kapatılmış bu gizli bölmede saklanan 55 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen, organizatör İ. Ç. isimli şahıs yakalandı.

Şüpheli İ.Ç. hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı