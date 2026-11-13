Kabil'de Afganistan ile Rusya 103 milyon dolarlık işbirliği anlaşması imzaladı

Kabil'de Afganistan ile Rusya 103 milyon dolarlık işbirliği anlaşması imzaladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kabil'de Afganistan ve Rusya, ikili ticaret ve ekonomik ilişkileri geliştirmek amacıyla 103 milyon ABD doları değerinde ekonomik işbirliği mutabakat zaptı imzaladı. İmzaya Rusya Başbakan Yardımcısı Overçuk ile Afganistan Başbakan Yardımcısı Birader nezaret etti.
KABİL, 13 Kasım (Xinhua) -- Afganistan ve Rusya, ikili ticaret ve ekonomik ilişkileri geliştirme amacıyla 103 milyon ABD doları değerinde bir ekonomik işbirliği mutabakat zaptı imzaladı.
Afganistan Hükümeti Sözcü Yardımcısı Hamdullah Fıtrat perşembe günü sosyal medya platformu X üzerinde yaptığı açıklamada, mutabakat zaptının imzalanmasına Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksey Overçuk ile Afganistan Ekonomik İşlerden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Molla Abdulgani Birader'in nezaret ettiğini söyledi.
Overçuk başkanlığındaki Rus heyeti perşembe günü Afganistan'ın başkenti Kabil'e gelmişti.