Pakistan ordusu ile Afgan güvenlik güçleri Kurram sınırında karşılıklı çatıştı

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Pakistan ordusu ve Afgan güvenlik güçlerinin, Pakistan'ın kuzeybatısındaki Hayber Pahtunhva eyaleti sınırında çeşitli noktalarda karşılıklı çatışmaya girdiği bildirildi.

SINIR HATTINDA ŞİDDETLİ ÇATIŞMA

Associated Press (AP) ajansının, ismi paylaşılmayan Pakistanlı yetkililere dayandırdığı haberine göre, Pakistan ordusu ve Afgan güvenlik güçleri, Hayber Pahtunhva'nın Kurram bölgesindeki sınır hattında çeşitli noktalarda çatışmaya girdi. Çatışmada Pakistan ordusu, topçu birliklerinin ateş desteğiyle Afgan güvenlik güçlerinin sınırdaki mevzilerini imha etti. Sınır hattındaki Afgan güvenlik güçleri de Pakistan tarafına karşı ateş açtı. Çatışmada "Pakistan'a geçmeye çalışan ve sayısı belirsiz Pakistan Talibanı (TTP) militanının öldürüldüğü" iddia edildi.

NE OLMUŞTU?

Pakistan ile Afganistan arasındaki gerilim, son iki yılda karşılıklı askeri operasyonlar ve sınır çatışmalarıyla tırmandı. Pakistan ordusu, 24 Aralık 2024'te Afganistan'ın Paktika vilayetinde Pakistan Talibanı'na (TTP) ait olduğunu belirttiği hedeflere hava saldırıları düzenledi. Afganistan yönetimi, saldırılarda aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 46 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

İki ülke arasındaki gerilim, Ekim 2025'te yeniden şiddetli çatışmalara dönüştü. Pakistan'ın Afganistan topraklarına yönelik hava saldırılarının ardından Afgan güçleri sınırdaki Pakistan mevzilerini hedef aldı. Onlarca kişinin yaşamını yitirdiği çatışmaların ardından Türkiye ve Katar'ın arabuluculuğunda 19 Ekim'de ateşkes sağlandı. İstanbul'da gerçekleştirilen görüşmelerde ateşkesin sürdürülmesi kararlaştırılsa da sonraki müzakereler kalıcı bir çözüm getirmedi.

Şubat 2026'da Pakistan ordusunun Afganistan'daki silahlı grupları hedef aldığını açıkladığı hava saldırılarıyla çatışmalar yeniden şiddetlendi. Afgan güçlerinin misillemesinin ardından Pakistan, başkent Kabil ve Kandahar dahil birçok noktaya hava saldırıları düzenledi. Pakistan Savunma Bakanı Khawaja Muhammed Asıf, 27 Şubat'ta iki ülke arasındaki durumu "açık savaş" olarak nitelendirdi.

Mart ayında da devam eden çatışmalar sırasında Afganistan yönetimi, 16 Mart'ta Kabil'deki bir uyuşturucu bağımlılığı tedavi merkezine düzenlenen Pakistan hava saldırısında 400'den fazla kişinin hayatını kaybettiğini öne sürdü. Pakistan ise sivil yerleşimlerin hedef alındığı iddiasını reddederek askeri tesisleri ve terör altyapısını vurduğunu savundu. Saldırıya ilişkin can kaybı sayısı bağımsız kaynaklarca doğrulanamadı.

PAKİSTAN'DAKİ TERÖR SORUNU

Pakistan'da silahlı saldırılar, özellikle Afganistan'a sınırı bulunan Hayber Pahtunhva ve Belucistan eyaletlerinde yoğunlaşıyor. Her iki eyalette de Peştun ve Beluci etnik gruplarının haklarını savunduklarını ileri süren silahlı gruplar, Pakistan güvenlik güçlerine ve sivillere yönelik saldırılarda bulunuyor. İslamabad, Pakistan Talibanı'nın (TTP) Afganistan'da mevzilendiğini ve saldırılarını buradan organize ettiğini savunurken, Afganistan yönetimi bu iddiaları reddediyor. Belucistan'da ise "Belucistan Kurtuluş Ordusunun" (BLA) saldırıları ön plana çıkıyor. BLA, Belucistan'ın Pakistan'dan ayrılmasını ve Beluç halkının bu bölgeyi yönetmesini istiyor.

Kaynak: AA