Afganistan polisi Ferah'ta yaklaşık 1 ton uyuşturucuyu yakarak imha etti

Afganistan polisi Ferah'ta yaklaşık 1 ton uyuşturucuyu yakarak imha ettiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Afganistan polisi, Ferah'ta operasyonlarda ele geçirilen yaklaşık 1 ton uyuşturucuyu pazar günü halka açık yakarak imha etti. İmha edilenler arasında 955 kilogram afyon türü uyuşturucu, esrar ve 36 kilogram metamfetamin yer aldı; kaçakçılık şüphesiyle bir kişi gözaltına alındı.
KABİL, 19 Ekim (Xinhua) -- Afganistan polisi, ülkenin batısındaki Ferah vilayetinde yaklaşık 1 ton uyuşturucu maddeyi yakarak imha etti.
Ferah Vilayeti Polis Sözcüsü Kelimullah Nangyal pazartesi günü yaptığı açıklamada, kısa süre önce düzenlenen operasyonlarda ele geçirilen 955 kilogram afyon türü uyuşturucu madde, esrar ve 36 kilogram metamfetamin de dahil olmak üzere söz konusu uyuşturucuların pazar günü halka açık şekilde yakılarak imha edildiğini belirtti.
Operasyonlarda uyuşturucu kaçakçılığı şüphesiyle bir kişinin gözaltına alındığını kaydeden Nangyal, şüphelinin ön soruşturmanın tamamlanmasının ardından adli makamlara teslim edileceğini ifade etti.