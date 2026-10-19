Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Afganistan polisi Ferah'ta yaklaşık 1 ton uyuşturucuyu yakarak imha etti

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Afganistan polisi Ferah'ta yaklaşık 1 ton uyuşturucuyu yakarak imha etti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Afganistan polisi, Ferah'ta operasyonlarda ele geçirilen yaklaşık 1 ton uyuşturucuyu pazar günü halka açık yakarak imha etti. İmha edilenler arasında 955 kilogram afyon türü uyuşturucu, esrar ve 36 kilogram metamfetamin yer aldı; kaçakçılık şüphesiyle bir kişi gözaltına alındı.

KABİL, 19 Ekim (Xinhua) -- Afganistan polisi, ülkenin batısındaki Ferah vilayetinde yaklaşık 1 ton uyuşturucu maddeyi yakarak imha etti.

Ferah Vilayeti Polis Sözcüsü Kelimullah Nangyal pazartesi günü yaptığı açıklamada, kısa süre önce düzenlenen operasyonlarda ele geçirilen 955 kilogram afyon türü uyuşturucu madde, esrar ve 36 kilogram metamfetamin de dahil olmak üzere söz konusu uyuşturucuların pazar günü halka açık şekilde yakılarak imha edildiğini belirtti.

Operasyonlarda uyuşturucu kaçakçılığı şüphesiyle bir kişinin gözaltına alındığını kaydeden Nangyal, şüphelinin ön soruşturmanın tamamlanmasının ardından adli makamlara teslim edileceğini ifade etti.

Kaynak: Xinhua
Arda Güler'in golü dünyada ses getirdi! Ballon d'Or yakıştırması

Geceye damga vuran gol! Dünya onu konuşuyor
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

100 yaşına bir kala dünyayı şaşkına çevirdi! Rekorlar kitabına girdi

100 yaşına bir kala dünyayı şaşkına çevirdi
Serenay Sarıkaya’ya restoranda sürpriz not: Misafirlerimiz kalkmadan önce sizinle tanışmak istiyorlar

Serenay Sarıkaya'ya yemek yediği restoranda sürpriz not: Misafirler...
Arda Turan'ın patronu paraya para demiyor! Evi tam 554 milyon dolar

Paraya para demiyor! Evi tam 554 milyon dolar
Gece yarısı açıldı! 2,5 saatlik yol 18 dakikaya düştü

Gece yarısı açıldı! 2,5 saatlik yol 18 dakikaya düştü
Itır Esen ve Engin Aykanat’ın düğününe ünlüler akın etti

Paris'te nikah, İstanbul'da düğün: Ünlüler akın etti
Şarkıcı Mela Bedel’in annesi hayatını kaybetti

Genç şarkıcının acı günü: Annesini kaybetti!
Sel felaketinde bilanço ağırlaşıyor! Can kaybı sayısı 8 oldu

Sel felaketinde bilanço ağırlaşıyor