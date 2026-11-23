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KABİL, 23 Kasım (Xinhua) -- Afganistan'ın kuzeyindeki Faryab vilayetinde patlamamış mühimmatın infilak etmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.

Faryab Polis Sözcüsü Abdullah Muradi, pazartesi günü yaptığı açıklamada, pazar akşamı Şirin Tagab ilçesinde meydana gelen patlamada bir kadın ve bir çocuğun ağır yaralandığını söyledi. Muradi, iki yaralının da hastaneye kaldırıldıkları sırada hayatını kaybettiğini belirtti.

Sözcü, savaşın harap ettiği ülkenin diğer 32 vilayetinde mayın ve patlamamış mühimmat temizleme çalışmalarının sürdüğünü ifade etti.

Kaynak: Xinhua