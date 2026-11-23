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KABİL, 23 Kasım (Xinhua) -- Afganistan'ın kuzeyindeki Sar-i Pol vilayeti, ülkenin, orta kesimdeki Bamyan vilayetinin ardından kara mayınları ve patlamamış mühimmattan arındırılan ikinci vilayeti oldu.

Afganistan Radyo ve Televizyonu'nun bildirdiğine göre Afganistan Ulusal Afet Yönetim Kurumu Sözcüsü Muhammed Yusuf Hammad cumartesi günü yaptığı açıklamada, "Bundan böyle Sar-i Pol vilayetini kara mayınlarından ve patlamamış mühimmattan arındırılmış bölge ilan ediyorum" dedi.

Kurum, 15 Ekim'de de Bamyan vilayetini kara mayınlarından ve patlamamış mühimmattan arınmış bölge ilan etmişti.

Bölge sakinlerine şüpheli patlayıcı cihazlarla karşılaşmaları halinde güvenlik güçlerine bilgi verme çağrısında bulunan sözcü, kara mayını veya patlamamış mühimmat bulunması durumunda bölgeyi temizlemek için mayın temizleme ekiplerinin gönderileceğini söyledi.

Hammad, ülke genelinde kara mayını ve patlamamış mühimmattan arındırma çalışmalarının sürdüğünü ifade etti.

Kaynak: Xinhua