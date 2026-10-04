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Afganistan elektrik şirketi, Bedahşan'da Tacik şirketiyle anlaşma imzaladı

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Afganistan elektrik şirketi, Bedahşan'da Tacik şirketiyle anlaşma imzaladı
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Afganistan elektrik şirketi Da Afghanistan Breshna Sherkat, Bedahşan'ın sınır ilçelerine elektrik sağlanması için Tacikistan'ın Pamir Enerji Şirketi'yle işbirliği anlaşması imzaladığını duyurdu. Anlaşmanın şebeke modernizasyonu ve daha iyi hizmet sağlaması bekleniyor.

KABİL, 4 Ekim (Xinhua) -- Afganistan elektrik şirketi da Afghanistan Breshna Sherkat, ülkenin kuzeyindeki Bedahşan vilayetinin sınır ilçelerine elektrik sağlanması konusunda Tacikistan'ın Pamir Enerji Şirketi'yle işbirliği anlaşması imzaladığını duyurdu.

Şirketten cumartesi günü yapılan açıklamada, anlaşmanın hayata geçirilmesiyle ortak girişimlerin genişletilmesi, elektrik şebekelerinin modernizasyonu ve Bedahşan genelindeki topluluklara daha iyi elektrik hizmetleri sunulması konusunda yeni gelişmelerin yaşanmasının beklendiği belirtildi.

Engebeli bir araziye ve sınırlı karayolu altyapısına sahip olan dağlık Bedahşan vilayetinin birçok bölgesinde ulaşım hala büyük ölçüde nehirler üzerinden sağlanıyor.

Kaynak: Xinhua
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