Afganistan ihale komisyonu 7 milyar afgani değerindeki 16 kalkınma projesini onayladı

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KABİL, 8 Ekim (Xinhua) -- Afganistan ihale komisyonu, ülkenin altyapısını güçlendirmek amacıyla 7 milyar afgani (107 milyon ABD doların üzerinde) değerindeki 16 büyük kalkınma projesini onayladı.

Afganistan'ın Ekonomik İşlerden Sorumlu Başbakan Yardımcılığı Ofisi'nden çarşamba günü yapılan açıklamaya göre, onaylanan projeler arasında Herat vilayetindeki İslam Kale Gümrük Kapısı'nın otopark alanının betonla kaplanması, çeşitli vilayetlerde yolların asfaltlanması, su şebekelerinin genişletilmesi, bir terminal inşası, dört vilayette genel amaçlı hastanelerin inşası ve diğer önemli altyapı çalışmaları yer alıyor.

Tüm projeler, tamamen Afganistan hükümeti bütçesinden finanse edilecek.

Ülkenin onlarca yıl süren çatışmalar ve ekonomik zorlukların ardından kademeli olarak toparlanmaya devam ettiğine dikkat çeken yetkililer, kamu hizmetlerini iyileştirecek ve yerel halkın çok ihtiyacı olan istihdam olanaklarını yaratacak olan projelerin, önemli ekonomik faydalar sağlamasının beklendiğini belirtti.

Kaynak: Xinhua