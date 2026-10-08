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Afganistan Sağlık Bakanlığı, Save the Children ile 65.263 kişilik anlaşma imzaladı

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Afganistan Sağlık Bakanlığı, Save the Children ile 65.263 kişilik anlaşma imzaladı
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Afganistan Sağlık Bakanlığı, Kandahar ve Faryab'da sağlık hizmetlerini güçlendirmek için Save the Children International ile mutabakat zaptı imzaladı. 1 milyon 668 bin dolarlık iki yıllık anlaşma 65.263 kişiye ulaşacak, hizmetler 50 çalışanlı üç tesiste verilecek.

KABİL, 8 Ekim (Xinhua) -- Afganistan Sağlık Bakanlığı, ülkenin güneyindeki Kandahar ile kuzeyindeki Faryab vilayetlerinde sağlık hizmetlerini güçlendirmek amacıyla Save the Children International ile mutabakat zaptı imzaladığını duyurdu.

Bakanlıktan çarşamba günü yapılan açıklamaya göre, 1 milyon 668 bin ABD doları değerindeki anlaşmayla temel sağlık hizmetleri iki vilayette 65.263 kişiye ulaştırılacak.

Açıklamada, sağlık hizmetlerinin 50 eğitimli sağlık çalışanının görev yapacağı üç sağlık tesisi aracılığıyla sağlanacağı belirtildi. İki yıl sürecek girişimin, belirlenen standartlara uygun şekilde yürütüleceği ve yerel toplulukların özel sağlık ihtiyaçlarının karşılanmasına öncelik verileceği ifade edildi.

Afganistan'ın sağlık sistemi, ABD yardımlarındaki kesintilerin ülke genelindeki yüzlerce sağlık tesisinde hizmetlerin askıya alınmasına veya azaltılmasına yol açmasının ardından ciddi baskı altında kalmaya devam ediyor.

Kaynak: Xinhua
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