Edirne Meriç'te askeri yasak bölgede 10 düzensiz göçmen yakalandı

Edirne Meriç'te askeri yasak bölgede 10 düzensiz göçmen yakalandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Edirne'nin Meriç ilçesinde Serem köyündeki askeri yasak bölgede bir grup tespit edildi; yapılan kontrollerde Afganistan ve Cezayir uyruklu 10 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmenler, işlemlerinin ardından Edirne Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
Edirne'nin Meriç ilçesinde 10 düzensiz göçmen yakalandı.
Güvenlik güçleri, Serem köyünde askeri yasak bölgede bir grubu tespit etti.
Yapılan kontrollerde Afganistan ve Cezayir uyruklu 10 düzensiz göçmen yakalandı.
Düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından Edirne Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
Kaynak: AA