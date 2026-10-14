Haberler

Afganistan uyruklu düzensiz göçmenler Van'dan sınır dışı edildi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Afganistan uyruklu düzensiz göçmenler Van'dan sınır dışı edildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Van'da farklı tarihlerde yasa dışı yollarla yakalanan Afganistan uyruklu düzensiz göçmenler sınır dışı edildi. Göçmenler, Van İl Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezi'ndeki işlemlerinin ardından Ferit Melen Havalimanı'ndan Afganistan'a gönderildi.

Van'da güvenlik güçlerince farklı tarihlerde yakalanan Afganistan uyruklu düzensiz göçmenler sınır dışı edildi.

Van'da farklı tarihlerde yasa dışı yollarla ülkeye giriş yaparak güvenlik güçlerince yakalanan Afganistan uyruklu düzensiz göçmenler Van İl Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezi'ne götürüldü. Buradaki işlemlerinin ardından sıkı güvenlik önlemleri altında Van Ferit Melen Havalimanı'na getirilen göçmenler, Afganistan Hava Yolları'na ait uçaklarla ülkelerine gönderilmek üzere sınır dışı edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 15 sitede yayınlandı.
Breaking Bad oyuncusu RJ Mitte’nin ölüm nedeni açıklandı

Genç oyuncunun ölüm nedeni belli oldu
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Manchester United tel tel dökülüyor! Henüz 50. saniyede gol yediler

Bu takımın hali ne olacak? Henüz 50. saniyede gol yediler
Korkulan oldu! Arap ülkesinin can damarını vurdular

Arap ülkesinin can damarını vurdular
Ceyda Düvenci ve Güçlü Mete’den İtalya tatili

Ceyda Düvenci ve Güçlü Mete’den İtalya tatili
Fransa'da marketlere ikinci siber saldırı! Dondurucuların sıcaklığı -22'den 150 dereceye çıkarıldı

Gıda devleri kabusu yaşıyor: Bozulan ürünler imha edildi
Lemina'nın Yamal'a ne dediği ortaya çıktı

Lemina'nın Yamal'a ne dediği ortaya çıktı
Bayhan'dan olay sözler: Beni rahibeler büyüttü, ilk öğrendiğim din...

Bayhan'dan olay sözler: Beni rahibeler büyüttü, ilk öğrendiğim din...
Kaplanın öldürdüğü gencin son paylaşımı şoke etti

Ölümünden önce paylaştığı fotoğraf olay oldu