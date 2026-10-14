Afganistan uyruklu düzensiz göçmenler Van'dan sınır dışı edildi

Afganistan uyruklu düzensiz göçmenler Van'dan sınır dışı edildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Van'da farklı tarihlerde yasa dışı yollarla yakalanan Afganistan uyruklu düzensiz göçmenler sınır dışı edildi. Göçmenler, Van İl Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezi'ndeki işlemlerinin ardından Ferit Melen Havalimanı'ndan Afganistan'a gönderildi.
Van'da güvenlik güçlerince farklı tarihlerde yakalanan Afganistan uyruklu düzensiz göçmenler sınır dışı edildi.
Van'da farklı tarihlerde yasa dışı yollarla ülkeye giriş yaparak güvenlik güçlerince yakalanan Afganistan uyruklu düzensiz göçmenler Van İl Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezi'ne götürüldü. Buradaki işlemlerinin ardından sıkı güvenlik önlemleri altında Van Ferit Melen Havalimanı'na getirilen göçmenler, Afganistan Hava Yolları'na ait uçaklarla ülkelerine gönderilmek üzere sınır dışı edildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı