Pakistan'da 24 milyon çocuk için 8 Kasım'a kadar çocuk felci aşılaması sürecek

Pakistan'da 24 milyon çocuk için 8 Kasım'a kadar çocuk felci aşılaması sürecekGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Pakistan'da 97 ilçede beş yaş altı yaklaşık 24 milyon çocuğa çocuk felci aşısı yapılacak. 8 Kasım'a kadar sürecek kampanyada 200 binden fazla sağlık çalışanı kapı kapı dolaşacak; aşılama Afganistan'la eş zamanlı yürütülecek.
İSLAMABAD, 3 Kasım (Xinhua) -- Pakistan, 97 ilçede beş yaşın altındaki yaklaşık 24 milyon çocuğun çocuk felcine karşı aşılanmasını hedefleyen bölgesel bir kampanya başlattı.
Ulusal Acil Durum Operasyon Merkezi tarafından pazartesi günü başlatılan kampanya, 8 Kasım'a kadar devam edecek. Kampanya kapsamında 200.000'den fazla sağlık çalışanı kapı kapı dolaşarak çocukları aşılayacak.
Açıklamaya göre, aşılama kampanyası Pakistan ve komşu Afganistan tarafından eş zamanlı olarak yürütülecek.
Kaynak: Xinhua