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Pakistan'da 24 milyon çocuk için 8 Kasım'a kadar çocuk felci aşılaması sürecek

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Pakistan'da 24 milyon çocuk için 8 Kasım'a kadar çocuk felci aşılaması sürecek
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Pakistan'da 97 ilçede beş yaş altı yaklaşık 24 milyon çocuğa çocuk felci aşısı yapılacak. 8 Kasım'a kadar sürecek kampanyada 200 binden fazla sağlık çalışanı kapı kapı dolaşacak; aşılama Afganistan'la eş zamanlı yürütülecek.

İSLAMABAD, 3 Kasım (Xinhua) -- Pakistan, 97 ilçede beş yaşın altındaki yaklaşık 24 milyon çocuğun çocuk felcine karşı aşılanmasını hedefleyen bölgesel bir kampanya başlattı.

Ulusal Acil Durum Operasyon Merkezi tarafından pazartesi günü başlatılan kampanya, 8 Kasım'a kadar devam edecek. Kampanya kapsamında 200.000'den fazla sağlık çalışanı kapı kapı dolaşarak çocukları aşılayacak.

Açıklamaya göre, aşılama kampanyası Pakistan ve komşu Afganistan tarafından eş zamanlı olarak yürütülecek.

Kaynak: Xinhua
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