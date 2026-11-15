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Biden, anı kitabında Netanyahu ile ilişkisinde güveninin sınırlı olduğunu kaydetti

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Eski ABD Başkanı Joe Biden, 'Promise Me, America' adlı anı kitabında İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya duyduğu güvenin sınırlı olduğunu belirtti. Biden, Netanyahu'nun kısa vadeli siyasi geleceğine öncelik verdiğini ve aralarında fazla güven olmadığını yazdı.

Eski ABD Başkanı Joe Biden, "Promise Me, America" adlı yeni anı kitabında İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya duyduğu güvenin sınırlı olduğunu ifade etti.

The Wall Street Journal'ın (WSJ) haberine göre Demokratların ara seçimlerde elde ettiği başarının ardından yayımlanan kitabında Biden, başkanlığı dönemindeki iç ve dış politika kararlarını değerlendirdi.

Biden, ABD askerlerinin Afganistan'dan çekilmesi kararının doğru olduğunu düşündüğünü, aynı koşullarda yeniden başkan olsa yine aynı kararı vereceğini belirtti.

Dönemin Savunma Bakanı Lloyd Austin ve Genelkurmay Başkanı Mark Milley'nin kararın sonuçlarından endişe duyduklarını anlatan Biden, Afgan hükümetinin ABD güçlerinin ayrılmasının ardından en az 6 ay ayakta kalabileceği yönünde kendisine güvence verildiğini ancak bu sürenin birkaç gün içinde sona erdiğini kaydetti.

Netanyahu'ya duyduğu güvenin sınırlı olduğunu yazdı

Biden, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile ilişkilerine değindiği bölümde, Netanyahu'nun İsrail'in uzun vadeli ihtiyaçlarından ziyade kısa vadeli siyasi geleceğine öncelik verdiğini ifade etti.

Netanyahu'ya duyduğu güvenin sınırlı olduğunu belirten Biden, "(Aramızda) Pek fazla güven yoktu. Ayrıca Bibi'nin (Netanyahu'nun) Trump'takine benzer eğilimlerinden de endişeliydim. Gerçekler konusunda son derece esnek davranabiliyor, demokratik kurumları kendi kişisel çıkarları doğrultusunda eğip bükmekten hiç çekinmiyordu." değerlendirmesinde bulundu.

Biden, 7 Ekim 2023'ün ardından İsrail'e verdiği desteğin arkasında durmaktan pişmanlık duymadığını ancak çok sayıda masum Filistinlinin öldürülmesinin kendisinde "derin üzüntü" oluşturduğunu ifade etti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in "huysuz bir üslubunun" olduğunu ve toplantılar sırasında "bir ergen gibi ilgisiz görünmeye çalışarak yayılıp oturduğunu" savunan Biden, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin oyunculuk geçmişinin savaş dönemindeki bir lider için "aslında çok iyi bir eğitim" olduğunu düşündüğünü anlattı.

Kaynak: AA
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