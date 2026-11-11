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Iğdır'da termal görüntülemeyle 11 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen yakalandı

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Iğdır'da termal görüntülemeyle 11 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen yakalandı Haber Videosunu İzle
Iğdır'da termal görüntülemeyle 11 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen yakalandı
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Iğdır'da Ağrı Dağı eteklerindeki Erhacı mevkiinde yapılan termal görüntüleme ve arazi taramasında 11 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen yakalandı. Göçmenler, işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

Iğdır’da düzensiz göçle mücadele kapsamında gerçekleştirilen çalışmalar sonucunda, Afganistan uyruklu 11 düzensiz göçmen yakalandı.

Iğdır İl Emniyet Müdürlüğü Özel Harekât Şube Müdürlüğü koordinesinde, Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerince Ağrı Dağı eteklerinde bulunan Erhacı mevkiinde termal görüntüleme ve arazi tarama faaliyeti gerçekleştirildi.

Yapılan çalışmalar sırasında, sınır hattından yasa dışı yollarla Türkiye’ye giriş yaptıkları belirlenen 11 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen tespit edilerek yakalandı.

Yakalanan düzensiz göçmenler, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sınır dışı edilmek üzere Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edildi.

Iğdır İl Emniyet Müdürlüğü, göçmen kaçakçılığı ve düzensiz göçle mücadele çalışmalarının azim ve kararlılıkla sürdürüleceğini bildirdi.

Haber: Halit Öztürk 

Kaynak: Haber Platformu
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