Pakistan ordusu, Hayber Pahtunhva'da Afgan kuvvetlerinin ateşine karşılık verdi

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İSLAMABAD, 18 Ekim (Xinhua) -- Pakistan ordusu, ülkenin kuzeybatısındaki Hayber Pahtunhva eyaletinde yer alan Pakistan- Afganistan sınırında Afgan kuvvetleri tarafından açılan ateşe karşılık verdi.

Pakistanlı güvenlik kaynakları cumartesi günü yaptıkları açıklamada, Afgan kuvvetlerince açılan ateşin yabancı teröristlerin Pakistan topraklarına sızma girişimini kolaylaştırmayı hedeflediğini öne sürdü. Pakistan kuvvetlerinin de misillemede bulunarak Afgan tarafındaki çeşitli mevzileri hedef aldığı belirtildi.

Kaynaklara göre çatışmada çok sayıda Afgan silahlı personeli hayatını kaybederken, bölgedeki bir sınır karakolu ile askeri kamp da hedef alındı. Askeri kampın imha edilmesinin ardından Afgan tarafının sınır karakolunu tahliye ettiği bildirildi.

Kaynak: Xinhua