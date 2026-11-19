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KABİL, 19 Kasım (Xinhua) -- Afganistan'da 18 milyondan fazla kişiye elektronik ulusal kimlik kartı verildi.

Bakhtar Haber Ajansı salı günkü haberinde, 2026'nın ilk altı ayında toplam 828.060 elektronik ulusal kimlik kartı düzenlendiğini ve Mayıs 2018'de başlatılan kimlik dağıtımının sürdüğünü bildirdi.

Habere göre, ülke genelindeki 87 merkezde elektronik kimlik kartı hizmeti sunulurken, yurtdışında yaşayan Afganlara hizmet vermek üzere Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'de de bir merkez faaliyet gösteriyor.

Kaynak: Xinhua