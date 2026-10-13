Bayburt'ta göçmen kaçakçılığı operasyonunda 2 düzensiz göçmen, 2 şüpheli yakalandı

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Bayburt'ta göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar sonucunda 2 düzensiz göçmen ve 2 şüpheli yakalandı. Şüpheliler, tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerince yasa dışı yollarla kente giren Afganistan uyruklu 2 düzensiz göçmen tespit edildi. Göçmen kaçakçılığıyla bağlantılı olduğu değerlendirilen 2 şüpheli de yakalandı.

Şüpheliler hakkında göçmen kaçakçılığı suçundan adli işlem başlatıldı. Mahkemeye çıkarılan şüpheliler tutuklanırken, düzensiz göçmenler idari işlemlerinin tamamlanmasının ardından sınır dışı edilmek üzere Bayburt Geri Gönderme Merkezi Müdürlüğüne teslim edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü, göçmen kaçakçılığı ve insan ticaretiyle mücadele çalışmalarının kararlılıkla sürdürüldüğünü bildirdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı