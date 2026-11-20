Yetim Vakfı, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı), İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Rami Kütüphanesi işbirliğiyle 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Rami Kütüphanesi'nde düzenlenen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

"Öğretmenim Benimle" projesi kapsamında okullarından öğretmenleri eşliğinde gelen çocuklar, kütüphanenin girişinde gönüllüler tarafından karşılanarak etkinlik alanlarına yönlendirildi.

Programda çocuklar, "hak" kavramını kendi cümleleriyle anlatırken, çocuk korosu tarafından çocuk hakları, kardeşlik, barış ve özgürlük temalı şarkılar seslendirildi.

Ardından çocuk haklarını konu alan kısa bir animasyon gösterimi yapıldı.

Etkinliğe ilişkin AA muhabirine değerlendirmelerde bulunan Yetim Vakfı Başkanı Murat Yılmaz, Birleşmiş Milletler (BM) tarafından 1989'da kabul edilen 54 maddelik Çocuk Haklarına Dair Sözleşme'nin 196 ülke tarafından onaylandığını hatırlattı.

Yılmaz, Yetim Vakfı olarak Rami Kütüphanesi'nin ev sahipliğinde İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü, T3 Vakfıyla birlikte çocuk haklarıyla ilgili çeşitli etkinlikler hazırladıklarını aktararak, "Gün boyu burada oylamalar, çocukların haklarını resmettikleri, çeşitli sloganların yazıldıkları levhalar olacak, sonra yürüyüşler olacak. Gerçekten çocukların başrolde oldukları bir program inşallah olacak." dedi.

Dünya genelinde çocukların karşı karşıya kaldığı sorunlara dikkati çeken Yılmaz, savaşlar, yoksulluk ve zorunlu göç nedeniyle milyonlarca çocuğun temel haklarından mahrum kaldığını ifade etti.

Dünyadaki 2,5 milyar çocuğun yaklaşık 1 milyarının yetim, öksüz veya sosyal yetim statüsünde olduğunu kaydeden Yılmaz, şöyle konuştu:

"Her 10 çocuktan dördü aslında yetim statüsünde. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra en çok ve en yoğun savaşların yaşandığı bir dönemdeyiz. 1990'lı yılların ortasında her 10 çocuktan biri savaş bölgesinde yaşarken şu anda her 5 çocuktan birisi, yani 500 milyon çocuk savaşların bulunduğu Gazze, Lübnan, Yemen, Sudan, Somali, Ukrayna, Afganistan, Arakan ve Doğu Türkistan gibi coğrafyalarda yaşıyor. Ciddi bir şekilde çocukların güvende olmadıkları bir dünyadan bahsedebiliriz."

"Savaşların bedelini çocukların ödediğini maalesef görüyoruz"

Dünya genelindeki silahlanma harcamalarının 3 trilyon dolara ulaştığını belirten Yılmaz, savaşların çocuklar üzerindeki yıkıcı etkilerinin Gazze'de açıkça görüldüğünü dile getirdi.

Yılmaz, "3 yılı aşkın bir süredir Gazze'de çok ciddi bir yıkım var. Yapıların yüzde 90'ı yıkılmış. Çocuklarla ilgili çok ciddi, çok vahim bir tablo var. Şu anda 23 bin civarı çocuk şehit olmuş, 50 bin çocuk yaralanmış, 5 bin çocuk uzuv kaybı yaşamış, 65 bin çocuk yetim kalmış. Yine 21 bin çocuk refakatsiz, hem annesini kaybetmiş hem babasını kaybetmiş. 700 bin çocuk 4. yılında okullarına gidemiyorlar çünkü gidecekleri bir okulları yok, yıkılmış. Ayakta kalanlarda da mesken olarak aileler geçmişler, dolayısıyla gidecekleri bir okulları yok ve Gazze'de 1 milyon çocuk psikolojik desteğe ihtiyaç duyuyor." ifadelerini kullandı.

Lübnan, Yemen, Ukrayna ve Sudan'da da durumların farklı olmadığını ifade eden Yılmaz, şunları kaydetti:

"Çocuklar ciddi yoksulluk yaşıyorlar. 1 milyar çocuk yoksullukla yüz yüze. Her gün 22 bin çocuk açlık ve buna bağlı nedenlerle hayatını kaybediyor. 250 milyon çalışan çocuk var ve 50 milyon muhacir çocuk var. Yani yetişkinlerin çıkarttıkları savaşların bedelini de yine çocukların ödediğini maalesef görüyoruz. Fuhşa itilen çocukların sayısı 6 milyon 300 bini buluyor. Yetim Vakfı ve sorumlu kurumlar olarak bu kara, dramatik tabloyu tersine çevirmekle ilgili bir sorumluluğumuzun olduğunu biliyoruz. Tabii dünya üzerindeki bu kötü tabloyu değiştirmek çok kolay olmayacak ama hep beraber el ele verirsek çocuklarla ilgili inşallah daha güzel bir günü görebileceğimizi düşünüyorum."

Programda, çocuklar, "Dünya Çocuk Hakları" temalı pankartlar hazırladı, T3 Vakfının atölyeleri gerçekleştirildi.

Kaynak: AA