Haberler

Bu görüntü futbol maçından! Çatıda tüfekle nöbet tuttu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bu görüntü futbol maçından! Çatıda tüfekle nöbet tuttu Haber Videosunu İzle
Bu görüntü futbol maçından! Çatıda tüfekle nöbet tuttu
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Afganistan'da oynanan bir lig karşılaşmasında alınan güvenlik önlemi dikkat çekti. Olası bir duruma karşı Taliban mensubu bir askerin tribün çatısına çıkarak elinde tüfekle maç boyunca nöbet tuttuğu görüldü.

Afganistan'da oynanan bir lig maçında tribünlerde alışılmışın dışında görüntüler ortaya çıktı.

TRİBÜN ÇATISINDA TÜFEKLE BEKLEDİ

Karşılaşma sırasında alınan güvenlik önlemleri kapsamında Taliban mensubu bir asker tribünün çatısında konuşlandırıldı. Elinde tüfek bulunan asker, olası bir duruma karşı çatıda nöbet tutarken görüntülendi. Sahada futbol karşılaşması devam ederken tribünün hemen üzerinde silahlı bir askerin beklemesi dikkat çekti.

Kaynak: Haberler.com
Bu haber 4 sitede yayınlandı.
ABD'den İsrail'e kritik takviye! Barak'tan dikkat çeken savaş iddiası

ABD'den ilk hamle geldi! İddia doğru çıkarsa vay dünyanın haline
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kırmızı ışıkta bekleyen ismin kim olduğunu fark edince hemen kayda aldı

Işıkta bekleyen ismin kim olduğunu fark edince hemen kayda aldı
Fenerbahçe'ye Greenwood şoku! O tekmenin bedeli çok ağır olabilir

Eyvahlar olsun! Fenerbahçe'ye Greenwood şoku

İdam girişimi başarısız olmuştu: Christa Pike iyileşirse yeniden infaz edilebilir

İdamı başarısız olmuştu: Christa Pike yeniden infaz edilebilir
Naomi Campbell'ın temizlik takıntısı bisiklette de kendini gösterdi

Ünlü model Paris sokaklarında! Eldiven detayı gözlerden kaçmadı
MASAK raporu ortaya çıktı! Yasin Kol'un hesabına giren para akıllara zarar

MASAK raporu ortaya çıktı! Hesabına giren para akıllara zarar

Bir süredir hastalıkla mücadele eden Bekir Bozdağ'ın son hali

İşte hastalıkla mücadele eden Bekir Bozdağ'ın son hali

Mısır tarlası talan edilince gece boyu nöbete başladı! Karşısında görünce...

Tarlası talan edilince gece boyu nöbete başladı! Karşısında görünce...