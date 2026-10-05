Bu görüntü futbol maçından! Çatıda tüfekle nöbet tuttu

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Afganistan'da oynanan bir lig maçında tribünlerde alışılmışın dışında görüntüler ortaya çıktı.

TRİBÜN ÇATISINDA TÜFEKLE BEKLEDİ

Karşılaşma sırasında alınan güvenlik önlemleri kapsamında Taliban mensubu bir asker tribünün çatısında konuşlandırıldı. Elinde tüfek bulunan asker, olası bir duruma karşı çatıda nöbet tutarken görüntülendi. Sahada futbol karşılaşması devam ederken tribünün hemen üzerinde silahlı bir askerin beklemesi dikkat çekti.

Kaynak: Haberler.com