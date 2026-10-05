Bu görüntü futbol maçından! Çatıda tüfekle nöbet tuttu

Bu görüntü futbol maçından! Çatıda tüfekle nöbet tuttuGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Afganistan'da oynanan bir lig karşılaşmasında alınan güvenlik önlemi dikkat çekti. Olası bir duruma karşı Taliban mensubu bir askerin tribün çatısına çıkarak elinde tüfekle maç boyunca nöbet tuttuğu görüldü.
Afganistan'da oynanan bir lig maçında tribünlerde alışılmışın dışında görüntüler ortaya çıktı.
TRİBÜN ÇATISINDA TÜFEKLE BEKLEDİ
Karşılaşma sırasında alınan güvenlik önlemleri kapsamında Taliban mensubu bir asker tribünün çatısında konuşlandırıldı. Elinde tüfek bulunan asker, olası bir duruma karşı çatıda nöbet tutarken görüntülendi. Sahada futbol karşılaşması devam ederken tribünün hemen üzerinde silahlı bir askerin beklemesi dikkat çekti.
Kaynak: Haberler.com