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Aydın Didim'de lastik botta 19'u çocuk 40 düzensiz göçmen yakalandı

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Aydın Didim'de lastik botta 19'u çocuk 40 düzensiz göçmen yakalandı
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Aydın'ın Didim ilçesi açıklarında lastik bot içindeki 19'u çocuk 40 düzensiz göçmen yakalandı. Afganistan uyruklu 21 düzensiz göçmen ile beraberindeki 19 çocuk, işlemlerinin ardından Göç Kabul ve Sevk Merkezi'ne gönderildi.

Aydın'ın Didim ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde 19'u çocuk 40 düzensiz göçmen yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Didim ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu (TCSG-909) tarafından hareketli lastik bot durdurularak, içerisindeki Afganistan uyruklu 21 düzensiz göçmen (beraberinde 19 çocuk) yakalandı. Yakalanan göçmenler işlemlerinin ardından Göç Kabul ve Sevk Merkezi'ne gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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