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Edirne'nin sınır ilçelerinde denetimde 19 düzensiz göçmen yakalandı

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Edirne'nin Uzunköprü, Meriç ve İpsala ilçelerinde yasa dışı yollarla yurda girdiği belirlenen 19 düzensiz göçmen yakalandı. Afganistan, Pakistan, Cezayir ve Irak uyruklu oldukları belirlenen göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Edirne'nin Uzunköprü, Meriç ve İpsala ilçelerinde yasa dışı yollarla yurda girdiği belirlenen 19 düzensiz göçmen yakalandı.

Güvenlik güçleri, düzensiz göçün önlenmesine yönelik denetimlerini sürdürüyor.

Bu kapsamda sınıra yakın bölgelerde yapılan denetimlerde Afganistan, Pakistan, Cezayir ve Irak uyruklu 19 düzensiz göçmen yakalandı.

Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Kaynak: AA
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