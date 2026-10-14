Muğla Marmaris'te Özgök Koyu'nda 18 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen yakalandı

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Muğla'nı Marmaris ilçesi Özgök koyunda Jandarma ve Sahil Güvenlik ekipleri tarafından 18 düzensiz göçmen yakalandı.

Marmaris ilçesi Özgök Koyu mevkiinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Hisarönü Jandarma Karakol Komutanlığı personeli ile müştereken kara üzerinde tespit edilen 18fganistan uyruklu düzensiz göçmen yakalandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı