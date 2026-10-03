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Muğla Ortaca açıklarında teknedeki 7'si çocuk 15 düzensiz göçmen yakalandı

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Muğla Ortaca açıklarında teknedeki 7'si çocuk 15 düzensiz göçmen yakalandı
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Muğla'nın Ortaca ilçesi açıklarında gezi teknesinde yapılan aramada 7'si çocuk 15 düzensiz göçmen ile bir Türk göçmen kaçakçılığı şüphelisi yakalandı. Yakalanan göçmenlerin 9'u Suriye, 3'ü İran, 2'si Irak ve 1'i Afganistan uyruklu.

Muğla'nın Ortaca ilçesi açıklarında gezi teknesi içinde yapılan aramada 7'si çocuk 15 düzensiz göçmen ve bir göçmen kaçakçılığı şüphelisi yakalandı.

Ortaca ilçesi açıklarında gezi teknesi içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine Sahil Güvenlik Botları ve Dalaman İlçe Emniyet Müdürlüğü personeli tarafından gezi teknesi içerisindeki 7'si çocuk 15 düzensiz göçmen (9 Suriye, 3 İran, 2 Irak ve 1 Afganistan) ile bir Türk göçmen kaçakçılığı şüphelisi yakalandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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