Ankara'da gizli bölmede 5 düzensiz göçmen yakalandı, otobüs şoförü gözaltına alındı

Ankara'da düzenlenen operasyonda, şehirlerarası yolcu otobüsünün taban kısmında oluşturulan gizli bölmede Afganistan uyruklu 5 düzensiz göçmen yakalandı. Olayla ilgili otobüs şoförü ve muavin gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, Van'dan Ankara'ya gelen bir yolcu otobüsünü takibe aldı. Otobüs, AŞTİ Otogarı'nda ekipler tarafından kontrol edildi. Araçta yapılan detaylı aramada otobüsün taban kısmında oluşturulan gizli bir bölme tespit edildi. Bölmenin açılmasıyla Afganistan uyruklu 5 düzensiz göçmen yakalandı. Yakalanan düzensiz göçmenler İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi. Operasyonda otobüs şoförü ve muavin ise gözaltına alındı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında göçmen kaçakçılığı suçundan haklarında adli işlem başlatılan 2 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı