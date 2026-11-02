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Erzincan Refahiye'de çobanın 3 yaşındaki oğlu kanala düşerek hayatını kaybetti

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Erzincan’ın Refahiye ilçesine bağlı Kayı köyünde dün sulama kanalına düşen 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti. Afganistan uyruklu çobanın fark edip sağlık ekiplerine bildirmesiyle sudan çıkarılan çocuğun öldüğü belirlendi, inceleme başlatıldı.

Erzincan'ın Refahiye ilçesine bağlı Kayı köyünde sulama kanalına düşen 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Olay, dün Kayı köyünde meydana geldi. Afganistan uyruklu çobanın hayvanlarını otlattığı sırada 3 yaşındaki oğlu henüz bilinmeyen bir nedenle sulama kanalına düştü.

Bir süre sonra oğlunun kanala düştüğünü fark eden baba, durumu sağlık ekiplerine bildirdi.

Sudan çıkarılan çocuğun hayatını kaybettiği belirlendi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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