Afganistan'da 'kırmızı altın' safran üretiminin bu yıl 50-70 tonu bulması bekleniyorGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Afganistan'da safran üretiminin bu yıl 50-70 tonu bulması bekleniyor. Ülke genelinde 14 bin hektar alanda yetiştirilen ve 'kırmızı altın' olarak adlandırılan safranın 12 bin hektarı batıdaki Herat eyaletinde bulunuyor.
KABİL, 17 Kasım (Xinhua) -- Afganistan'da bu yıl 50 ila 70 ton arasında safran hasadı yapılması bekleniyor.
Bakhtar Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre, Afganistan'da "kırmızı altın" olarak adlandırılan safran yetiştiriciliği istikrarlı biçimde yaygınlaşıyor.
Afganistan genelinde halihazırda 14.000 hektarlık alanda safran yetiştiriliyor. Bu alanın 12.000 hektarı ülkenin batısındaki Herat eyaletinde bulunuyor.
Safran, kuru ve taze meyvelerle birlikte Afganistan'ın önemli tarımsal ihracat ürünlerinden biri haline geldi.
Kaynak: Xinhua