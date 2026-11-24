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İzmir'in Menderes ilçesinde Sahil Güvenlik ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, hareket halindeki lastik bot içerisinde bulunan 11'i çocuk 30 düzensiz göçmen yakalandı.

22 Kasım günü saat 06.30 sıralarında, Menderes ilçesinde görev yapan Sahil Güvenlik Mobil Kıyı Gözetleme Aracı (DENİZ-356) tarafından denizde lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu tespit edildi. Tespit üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Gemisi (TCSG-109) ve Sahil Güvenlik Botu (KB-89) sevk edildi. Ekipler tarafından hareket halindeki fiber karinalı lastik bot durdurularak kontrol gerçekleştirildi. Lastik botta yapılan kontrollerde Afganistan uyruklu 11'i çocuk toplam 30 düzensiz göçmen yakalandı.

Karaya çıkartılan göçmenler, sağlık kontrolleri ve işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü Geri Gönderme Merkezine sevk edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı