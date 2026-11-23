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KABİL, 23 Kasım (Xinhua) -- Afganistan'ın kuzeyindeki Kunduz vilayetinde polis düzenlediği operasyonda yaklaşık 1 ton yasadışı uyuşturucu ele geçirdi.

Afganistan İçişleri Bakanlığı pazar günü yaptığı açıklamada, kaçakçının uyuşturucuyu önce komşu Tahar vilayetine, oradan da bilinmeyen bir yere sevk etmeyi planladığını belirtti.

Kaynak: Xinhua