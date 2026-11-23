Afgan polisi Kunduz'da düzenlediği operasyonda yaklaşık 1 ton uyuşturucu ele geçirdiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Afganistan'ın kuzeyindeki Kunduz'da polisin düzenlediği operasyonda yaklaşık 1 ton yasadışı uyuşturucu ele geçirildi. İçişleri Bakanlığı'nın pazar günkü açıklamasına göre kaçakçı, uyuşturucuyu önce komşu Tahar vilayetine, ardından bilinmeyen bir yere göndermeyi planlıyordu.
KABİL, 23 Kasım (Xinhua) -- Afganistan'ın kuzeyindeki Kunduz vilayetinde polis düzenlediği operasyonda yaklaşık 1 ton yasadışı uyuşturucu ele geçirdi.
Afganistan İçişleri Bakanlığı pazar günü yaptığı açıklamada, kaçakçının uyuşturucuyu önce komşu Tahar vilayetine, oradan da bilinmeyen bir yere sevk etmeyi planladığını belirtti.
Kaynak: Xinhua