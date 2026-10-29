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Afganistan Savunma Bakanlığı misillemede Pakistanlı personelde kayıp bildirdi

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Afganistan Savunma Bakanlığı misillemede Pakistanlı personelde kayıp bildirdi
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Afganistan Savunma Bakanlığı, Pakistan'ın salı günü Paktiya'daki sınır karakoluna İHA'larla dört saldırısına Afgan güçlerinin askeri üs ve karakollara misilleme yaptığını bildirdi. Bakanlığa göre Pakistanlı personelde kayıp ve altyapıda hasar var; Afgan tarafında can kaybı yok.


KABİL, 29 Ekim (Xinhua) -- Afganistan Savunma Bakanlığı, Pakistan Silahlı Kuvvetleri'nin salı günü ülkenin sınır bölgelerine insansız hava araçlarıyla (İHA) düzenlediği saldırıların ardından misilleme saldırıları gerçekleştirdiklerini ve Pakistanlı personel arasında kayıplar yaşandığını bildirdi.

Bakanlıktan çarşamba günü yapılan açıklamaya göre Pakistan Silahlı Kuvvetleri, Afganistan'ın Paktiya vilayetindeki bir sınır karakolu ile bitişiğindeki güvenlik tesislerine İHA'larla dört saldırı düzenledi.

Açıklamaya göre, bölgede konuşlu Afgan savunma ve güvenlik güçleri ise bölgedeki bir Pakistan askeri üssü ile birkaç karakola misilleme saldırıları düzenledi.

Bakanlık, saldırılarda Pakistanlı personel arasında kayıplar yaşandığını ve Pakistan'ın askeri altyapısında ciddi hasar meydana geldiğini belirtti. Afganistan tarafında ise herhangi bir can kaybı bildirilmedi.

Afganistan-Pakistan sınırında şubat ayında çıkan çatışmalar nedeniyle iki ülke arasındaki gerilim tırmanmıştı.

Kaynak: Xinhua
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