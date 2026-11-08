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Hakkari'de göçmen kaçakçılığına yönelik operasyonda 63 düzensiz göçmen yakalandı

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Hakkari Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen göçmen kaçakçılığı operasyonunda Afganistan uyruklu 63 düzensiz göçmen yakalandı. Organizatör konumundaki 1 şüpheli tutuklandı; yakalanan 63 kişi işlemleri için Ağrı'ya gönderilecek.

Hakkari'de polis ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucunda Afganistan uyruklu 63 düzensiz göçmen yakalandı.

Hakkari Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında operasyon gerçekleştirildi. Göçmen Kaçakçılığı (TCK 79) suçu kapsamında yürütülen çalışmalar sonucunda, Afganistan uyruklu 63 düzensiz göçmenin yasa dışı yollarla Türkiye'ye giriş yapmaya çalıştığı, kaçak göçmenlerin sevkini gerçekleştirmeye çalışan organizatör konumundaki 1 şüphelinin ise 6 Kasım 2026 tarihinde yakalandığı bildirildi.

Operasyon kapsamında yakalanan 63 yabancı uyruklu kişinin gerekli işlemlerinin yapılması amacıyla Ağrı'ya gönderileceği belirtildi.

Gözaltına alınan organizatör şüphelisi ise 7 Kasım 2026 tarihinde adli makamlara sevk edildi. Şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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