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Ataşehir'de 16 yaşındaki çocuğu kuzeni öldürmüş! 142 saatlik kamera kaydıyla yakalandılar

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Ataşehir'de 16 yaşındaki çocuğu kuzeni öldürmüş! 142 saatlik kamera kaydıyla yakalandılar Haber Videosunu İzle
Ataşehir'de 16 yaşındaki çocuğu kuzeni öldürmüş! 142 saatlik kamera kaydıyla yakalandılar
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İstanbul Ataşehir'de 2 Kasım gecesi kağıt toplayıcılar arasında çıkan kavgada bıçaklanarak öldürülen Afganistan uyruklu 16 yaşındaki Y.A.'yı kuzeni H.A.'nın (21) bıçakladığı belirlendi. 142 saatlik güvenlik kamerası görüntüsü incelenerek izi sürülen 6 şüpheli, Esenyurt'taki geri dönüşüm bölgesinde yakalanıp adliyeye sevk edildi.

  • İstanbul Ataşehir'de 2 Kasım saat 23.00 sıralarında kağıt toplayıcılar arasında çıkan kavgada Afganistan uyruklu Y.A. (16) bıçaklanarak öldürüldü.
  • Cinayetin, Y.A.'nın kuzeni H.A. (21) tarafından işlendiği belirlendi; olayla bağlantılı 6 şüpheli Esenyurt'taki geri dönüşüm bölgesinde düzenlenen operasyonla yakalandı.
  • Polis, 142 saatlik güvenlik kamerası görüntüsünü inceleyerek şüphelilerin kaçış güzergahını tespit etti; taraflar arasında 20 gün önce yine kağıt toplama nedeniyle çıkan kavganın husumete yol açtığı belirlendi.

İstanbul Ataşehir'de çıkan kavgada Afganistan uyruklu Y.A.'nın (16) bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin aranan kuzeni H.A. (21) ile 5 şüpheli Esenyurt'ta yakalandı. Taraflar arasında 20 gün önce yine kağıt toplama nedeniyle yaşanan kavganın ardından husumet oluştuğu belirlendi. 6 şüpheli adliyeye sevk edilirken cinayet ve şüphelilerin kaçış anları güvenlik kamerasına yansıdı.

İçerenköy Mahallesi'nde 2 Kasım saat 23.00 sıralarında kağıt toplayıcılar arasında çıkan kavgada Y.A. bıçaklanarak öldürüldü. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, kavganın 20 gün önce yine kağıt toplama nedeniyle yaşanan tartışmanın devamı olduğunu belirledi.

142 SAATLİK KAMERA KAYDI İNCELENDİ

Güvenlik kamerası görüntülerinde şüphelilerin Y.A.'yı bıçakladıktan sonra olay yerinden ayrıldıkları görüldü. Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 142 saatlik güvenlik kamerası görüntüsünü inceleyerek şüphelilerin kaçış güzergahını belirledi. Kimlikleri tespit edilen şüphelilerin kamera görüntüleri üzerinden takibi, Esenyurt'taki geri dönüşüm bölgesine kadar sürdürüldü. Burada düzenlenen operasyonda Afganistan uyruklu 6 şüpheli gözaltına alındı.

CİNAYETİ KUZENİNİN İŞLEDİĞİ BELİRLENDİ

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'nde sorgulanan şüphelilerin suçlarını itiraf ettikleri, cinayeti Y.A.'nın kuzeni H.A.'nın gerçekleştirdiğinin belirlendiği öğrenildi. Şüphelilerden 4'ü Asayiş Şube Müdürlüğü'nden, 18 yaşından küçük olan 2 şüpheli ise Çocuk Şube Müdürlüğü'nden adliyeye sevk edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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