Edirne'de Üyüklütatar köyünde jandarma denetiminde 5 kaçak göçmen yakalandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Edirne'de Üyüklütatar köyünde jandarmanın denetimi sırasında yasa dışı yollarla Avrupa ülkelerine gitmeye çalışan 5 kaçak göçmen yakalandı. 3'ü Afganistan, 2'si Irak uyruklu olduğu belirlenen göçmenler, sağlık kontrolünün ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.
EDİRNE'de yasa dışı yollarla Avrupa ülkelerine gitmeye çalışan 5 kaçak göçmen yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Üyüklütatar köyünde yaptığı denetimler sırasında yasa dışı yollarla Avrupa ülkelerine gitmeye çalışan 5 kişiyi yakaladı. 3'ü Afganistan, 2'si Irak uyruklu olduğu belirlenen 5 kaçak göçmen, hastaneye götürülerek sağlık kontrolünden geçirildi. Göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı