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Afganistan'da 2026 yılının başından beri kara mayınları ve patlamamış mühimmatların infilak etmesi sonucu 257 kişinin yaşamını yitirdiği, 87 kişinin yaralandığı bildirildi.

Tolo News'in haberine göre Afganistan Ulusal Afet Yönetim Kurumu (ANDMA) konuya ilişkin açıklama yaptı.

Buna göre Afganistan genelinde 2026'nın başından beri kara mayınlarının ve patlamamış mühimmatların infilakı sonucu 189'u çocuk toplamda 257 kişi yaşamını yitirdi.

Söz konusu olaylarda 73'ü çocuk toplamda 87 kişi de yaralandı.

Afganistan'da 900 kilometrekareden fazla bir alanın halen kara mayınları ve patlamamış mühimmatlarla dolu olduğu bildirildi.

Kaynak: AA