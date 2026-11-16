Gazne'de patlamamış mühimmat bir çocuğun ölümüne, bir çocuğun yaralanmasına yol açtı

Gazne'de patlamamış mühimmat bir çocuğun ölümüne, bir çocuğun yaralanmasına yol açtıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Afganistan'ın doğusundaki Gazne vilayetinde pazar günü patlamamış mühimmat infilak etti; bir çocuk öldü, bir çocuk yaralandı. Yerel medyaya göre olay Karabağ bölgesinde meydana geldi, Giro bölgesinde cumartesi patlayan el bombası ise 30 yaşındaki bir kadının ölümüne yol açtı.
KABİL, 16 Kasım (Xinhua) -- Afganistan'ın doğusundaki Gazne vilayetinde pazar günü patlamamış mühimmatın infilak etmesi sonucu bir çocuk hayatını kaybederken, bir çocuk da yaralandı.
Yerel medya kuruluşu TOLOnews'in pazartesi günkü haberinde, kazanın pazar günü Karabağ bölgesinde meydana geldiği belirtildi, ancak olayla ilgili daha fazla ayrıntı verilmedi.
Habere göre, vilayetin Giro bölgesinde de cumartesi günü bir el bombasının patlaması sonucu 30 yaşında bir kadın yaşamını yitirdi.
Kaynak: Xinhua