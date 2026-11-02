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Iğdır'da tırdaki 21 düzensiz göçmen yakalandı, 2 kaçakçı tutuklandı

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Iğdır'da toplanan düzensiz göçmenlerin tırla batı illerine sevk edileceği belirlendi. Takibe alınan tırda 21 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen yakalanırken, göçmen kaçakçılığı yaptıkları belirlenen 2 zanlı tutuklandı; göçmenler Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

Iğdır'da takip edilerek durdurulan bir tırda 21 düzensiz göçmen yakalanırken, göçmen kaçakçılığı yaptıkları belirlenen 2 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, il merkezindeki Asri Mezarlık civarında toplanan düzensiz göçmenlerin bir araçla batı illerine sevk edileceği belirlendi.

İkişerli ve üçerli gruplar halinde bölgeye gelen düzensiz göçmenlerin bindiği tır, ekiplerce takibe alındı.

Bir süre sonra durdurulan tırda yapılan aramada 21 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen ile göçmen kaçakçılığı yaptıkları belirlenen A.C. ve M.T. yakalandı.

Yakalanan düzensiz göçmenler, yasal sınır dışı işlemlerinin tamamlanması amacıyla Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

Tıra el konulurken, A.C. ve M.T. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: AA
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