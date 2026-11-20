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Afganistan'ın batısındaki Ferrah vilayetinde, patlamamış havan topu mermisinin infilak etmesi sonucu 4 çocuk hayatını kaybetti, 2 çocuk yaralandı.

Tolo News'un Ferrah emniyet yetkililerine dayandırdığı haberine göre, Bakwa ilçesinde çocukların patlamamış havan topu mermisine temas etmesinin ardından patlama meydana geldi.

Yetkililer, patlamada yaşları 10 ila 16 arasında değişen 4 çocuğun yaşamını yitirdiğini, 2 çocuğun ise yaralandığını açıkladı.

Afganistan'da uzun yıllardır süren çatışma ortamı nedeniyle özellikle kırsal alanlarda henüz tespit edilememiş çok sayıda mühimmat bulunuyor.

Özellikle kırsal alanlarda binlerce çocuk, aile bütçelerine katkıda bulunmak amacıyla çevrede buldukları metal parçalarını toplayıp satıyor.

Bu nedenle patlamamış mühimmatlar çocuklar için büyük tehlike oluşturuyor.

Kaynak: AA