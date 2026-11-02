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Iğdır'da polis tırda 21 düzensiz göçmen yakaladı, sürücü gözaltına alındı

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Iğdır'da polis tırda 21 düzensiz göçmen yakaladı, sürücü gözaltına alındı Haber Videosunu İzle
Iğdır'da polis tırda 21 düzensiz göçmen yakaladı, sürücü gözaltına alındı
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Iğdır'da göçmen kaçakçılığıyla mücadele ekiplerince durdurulan tırda Afganistan uyruklu 21 düzensiz göçmen yakalandı, sürücü ile beraberindeki kişi gözaltına alındı. Göçmenler sınır dışı edilmek üzere Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edilirken tıra el konuldu.

Iğdır Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen titiz saha çalışmaları ve istihbari faaliyetler sonucunda, il merkezindeki mezarlık çevresinde toplanan düzensiz göçmenlerin bir tır aracılığıyla batı illerine götürüleceği tespit edildi.

İkişerli ve üçerli gruplar hâlinde bölgeye gelerek tıra bindikleri belirlenen şahıslar, polis ekiplerinin takibine alındı. Hareket hâlindeki tır, güvenlik tedbirleri kapsamında durduruldu.

Araçta yapılan arama ve kontrollerde Afganistan uyruklu 21 düzensiz göçmen yakalanırken, göçmen kaçakçılığı organizasyonunu yürüttüğü değerlendirilen sürücü A.C. ile beraberindeki M.T. gözaltına alındı.

Yakalanan 21 düzensiz göçmen, işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere Geri Gönderme Merkezi'ne (GÖKSEM) teslim edildi. Suçta kullanıldığı belirlenen tıra el konulurken, şüpheliler A.C. ve M.T. emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli makamlara sevk edildi.

Iğdır İl Emniyet Müdürlüğü, düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığı organizatörleriyle mücadelenin kararlılıkla ve aralıksız sürdürüleceğini bildirdi.

Haber: Halit Öztürk 

Kaynak: Haber Platformu
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