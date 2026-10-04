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Afganistan yıllık 344 bin ton tuz üretimiyle ithalata ihtiyacı kalmadığını açıkladı

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Afganistan yıllık 344 bin ton tuz üretimiyle ithalata ihtiyacı kalmadığını açıkladı
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Afganistan, yıllık 300 bin tonluk tuz ihtiyacına karşılık 344 bin ton üretim yaptığını ve artık tuz ithalatına ihtiyaç duymayacağını duyurdu. Bakhtar Haber Ajansı, tuzun 14 madenden çıkarılıp yurtiçinde işlendiğini, ülkenin ihracat imkanlarını değerlendirdiğini aktardı.

KABİL, 4 Ekim (Xinhua) -- Afganistan, tuz üretiminde kendi kendine yeterliliğe ulaştığını ve artık tuz ithalatına ihtiyaç duymayacağını duyurdu.

Afganistan'ın resmi Bakhtar Haber Ajansı'nın cumartesi günkü haberinde, "ülkenin yıllık yaklaşık 300.000 tonluk tuz ihtiyacına karşılık yılda 344.000 ton tuz ürettiği" belirtildi.

Haberde, 14 madenden çıkarılan tuzun yurtiçinde işlenip paketlendiği kaydedilirken, ülkenin ilerleyen dönemde tuz ihracatı imkanlarını değerlendirdiği aktarıldı.

Kaynak: Xinhua
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