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Hakkari'de Afganistan uyruklu 63 düzensiz göçmen yakalandı, 1 şüpheli tutuklandı

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Hakkari'de göçmen kaçakçılığıyla mücadelede yurda yasa dışı yollarla girmeye çalışan Afganistan uyruklu 63 düzensiz göçmen ve 1 şüpheli yakalandı. Şüpheli tutuklandı, düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından Ağrı'ya gönderilecek.

Hakkari'de, yurda yasa dışı yollarla girmeye çalışan 63 düzensiz göçmen ve göçmenlerin geçişini sağlamaya çalışan 1 şüpheli yakalandı.

Hakkari Valiliğinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin kentte göçmen kaçakçılığıyla mücadele çalışmaları devam ediyor.

Bu kapsamda Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde yürütülen çalışmada, ülkeye yasa dışı yollarla girmeye çalışan Afganistan uyruklu 63 düzensiz göçmen ve göçmenlerin sevkini yapmaya uğraşan şüpheli yakalandı.

Gözaltına alınan şüpheli, işlemlerinin ardından sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.

Düzensiz göçmenler, gerekli işlemlerin yapılması için Ağrı'ya gönderilecek.

Kaynak: AA
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