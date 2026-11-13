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Rusya ve Afganistan, Kabil'de tahıl, ilaç ve enerji ekipmanı anlaşmaları imzaladı

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Rusya ve Afganistan, Kabil'de düzenlenen Rusya-Afganistan İş Forumu'nun ardından ilaç, tıbbi ürünler, tahıl, un ve enerji ekipmanı tedarikini kapsayan ticari anlaşmalar imzaladı. Anlaşmalar kapsamında Afganistan'ın Rusya'ya nar, taze meyve ve kuru meyve ihraç edeceği belirtildi.

Rusya ve Afganistan, tahıl, un, ilaç ve enerji ekipmanı sevkiyatını kapsayan bir dizi ticari anlaşma imzaladı.???????

Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksey Overçuk, Afganistan'ın başkenti Kabil'de düzenlenen Rusya-Afganistan İş Forumu'nun ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu.

İki ülke arasında kapsamlı ticari anlaşmalar imzalandığını belirten Overçuk, "İlaç, tıbbi ürünler, tahıl, un ve enerji ekipmanı tedarikini kapsayan geniş bir sözleşme paketi imzalandı." dedi.???????

Overçuk, anlaşmalar kapsamında Afganistan'ın da Rusya'ya nar, taze meyve ve kuru meyve ihraç edeceğini söyledi.

Afganistan'ın enerji sektörünün modernizasyonu ve ulaştırma altyapısının geliştirilmesi konularında da işbirliğini görüştüklerini aktaran Overçuk, sağlık alanında Rus şirketleriyle çalışmaya yönelik yoğun ilgi bulunduğunu kaydetti.

Kaynak: AA
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