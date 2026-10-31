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ABD'nin Louisiana'da 150'den fazla Afgan göçmeni sınır dışı edeceği iddia edildi

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ABD'nin Louisiana'da 150'den fazla Afgan göçmeni Afganistan'a sınır dışı etmeyi planladığı iddia edildi. Habere göre göçmenler önce Pakistan'a gönderilecek, ilk sınır dışı uçuşu 2 Kasım'da yapılacak; İç Güvenlik Bakanlığı sözcüsü ICE'nin detaylara yorum yapmadığını belirtti.

ABD yönetiminin, Louisiana eyaletinde 150'den fazla Afgan göçmeni gözaltına aldığı ve bu kişileri Afganistan'a sınır dışı etmeyi planladığı iddia edildi.

The New York Times'ın haberine göre, ismi verilmeyen ABD'li yetkililer, çok sayıda göçmenin ABD hükümeti tarafından Afganistan'a sınır dışı edilmesinin planlandığını öne sürdü.

Yetkililer, 150'den fazla Afgan göçmenin ilk olarak Pakistan'a gönderilmesinin planlandığını ve Afganistan sınırına kadar sınır dışı edilme sürecinin Pakistan tarafından denetleneceğini ileri sürdü.

Yetkililer ayrıca, bu konuda yapılacak ilk sınır dışı uçuşunun 2 Kasım'da yapılmasının beklendiğini aktardı.

ABD İç Güvenlik Bakanlığından bir sözcü, Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesinin (ICE) "uçuş programları, yolcu listeleri, varış noktaları veya bireysel vaka detayları dahil olmak üzere, planlanan sınır dışı etme operasyonları hakkında yorum yapmadığını" belirtti.

Pakistan İçişleri ve Dışişleri Bakanlıklarının sözcüleri, konuya ilişkin yorum taleplerine yanıt vermedi.

Afganistan hükümeti yetkilileri de yorum taleplerine cevap vermedi.

ABD yasaları, hükümetin mahkemelerin kişilerin büyük olasılıkla "zulümle" karşı karşıya kalacağına hükmettiği ülkelere sınır dışı edilmesini yasaklıyor.

Kaynak: AA
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